Mbaye-Niang NDAO

J'interviens dans les domaines suivants :

- Audit, Conseil, méthodologie et stratégie de tests AGILE

- Tests et Qualification logicielle (Organisation, réalisation et exécution des tests)

- Préconisation d'outillages de tests

- Pilotage de projet auprès des directions métiers et fonctionnelles

- Transformation des organisations, Conduite du changement, Organisation et processus, PMO, AMOA

- Secteur Banque/Assurance, Retail, Industrie



Je suis :

- Expert Test Director for Quality Center (HP – Mercury)

- Certifié Prince2 Foundation (Certificate in Project Management - APMG International London)

- Certifié Prince2 Niveau avancé - Practitioner (Certificate in Project Management - APMG International London)

- Certifié ISTQB (ISTQB® Certified Tester, Foundation Level)

- Certificat de compétence professionnelle SAP FI:Financial, CO:Controlling, PS:Project System (Certificates)



Mes compétences :

SAP FI/CO (certification professionnelle)

SAP PS (certification professionnelle)

ORACLE CC&B

Finance

Comptabilité

Qualification logicielle et methodologie des tests

HP Quality Center

Management de projet

Certification PRINCE 2

Système d'information

ISTQB