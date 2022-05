Je recherche un poste de contrôleur de gestion en Afrique je suis actuellement en poste de contrôleur de gestion dans le groupe ROC ECLERC je veux travailler en Afrique et contribuer aux développement du continent

je suis titulaire d'un Master2 en Gestion des PMI et PME et deux diplômes en droit international des hommes ( humanitaite et DU en cours)

je recherche un emplois partout dans le monde je suis mobile géographiquement



Mes compétences :

Fiscalité

Contrôle de gestion