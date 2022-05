Mbissine DIONE

Entreprenante et dynamique, je suis prête et disposée à déployer toute mon expérience et tout mon potentiel personnel pour contribuer, avec l’efficacité et l’efficience requises, à l’atteinte des résultats attendus d'une entreprise ou d'un projet. Mes atouts personnels résident sur le fait que j'ai une bonne présentation, de bonnes capacités rédactionnelles, un bon agenda relationnel, une grande capacité d’adaptation, un sens de la confidentialité et une intelligence émotionnelle qui me permettent de gérer des situations sensibles. J’ai su aussi développer d’autres points très importants pour l’efficacité et la performance professionnelle notamment : la gestion des priorités, l’autonomie, la réactivité et l’écoute active.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Interprète- Guide

Transcription

Gestion de la relation client

Communication événementielle

Relations Presse

Traduction

Formation