Mbock ALPHONSE

Après mes études à la Faculté de Génie Industriel de l'Université de Douala, j'ai suivi un stage professionnel au Chantier Navale et Industriel du Cameroun (CNIC, Section QSHE, service QA/QC, du contrôle structure des engins flottants et autres.



J'ai été consultant chez CADEX Inc. représentant exclusif de l'américain ElectroFlow en Afrique francophone. L'objectif assigné est d'amener les entreprises à produire avec l'énergie disponible, par la suite à produire plus avec moins d'énergie.En d'autres termes, optimiser les systèmes énergétiques en Afrique en termes de qualité et de quantité. Cette double casquette met simplement exergue ma polyvalence en tant que Ingénieur Industriel.



Cette expérience m'a permis de décrocher un contrat chez Bureau Veritas comme inspecteur industriel sur un lot du projet d'extension "Évolution du schéma de raffinage EPC phase 1 SO.NA.RA.



J'aime le travail bien fait et m’attèle au développement de mes compétences. La rencontre et la connaissance de nouvelles personnes un atout pour cela.



C'est pourquoi je suis toujours disposé à travailler avec toute personne honnête, motivée, ambitieuse, responsable et visionnaire.



Mes compétences :

Optimisation

Qualité

Qualité Système

Sécurité

Sureté

Sureté de fonctionnement