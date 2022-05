Mbombe Samaki JULES

Jules MBOMBE SAMAKI

responsable de l'agence Bouygues-es a port- gentil capital économique du Gabon.

49 ans, vie maritalement , père de famille de 6 enfants

Professionnel et en tant que gestionnaire de la performance sur ces portefeuilles, je possède une solide expérience en gestion et animation des équipes de production et en management.

De l'établissement des processus, de définir les actions, d'effectuer le suivi et leur mise en application, ainsi que mon sens de l'écoute sont des atouts me permettant de mettre a profit mon savoir faire.



Mes compétences :

Audit