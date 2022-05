Mboupda ROGER

Je suis Ingénieur son et Photographe a travaillé à Spectrum Télévision de septembre 2004 à juillet 2012. exerce depuis 2012 en free-lance.

spécialisé en son dans la postproduction audio numérique (Montage et Mixage audio des Spots Publicitaires télé et Radio Fictions, documentaires etc...) et la production(tournage fiction et documentaire Emission TV live ou non ) et formateur en son , Maîtrise de l’environnement production télé (live interne et externe )

Mordu de la photographie professionnelle très haute résolution (Portrait, paysage,Architecture, voyage, Pub, cérémonies etc...) du traitement Photos sur ordinateur.

Vainqueur du concours WLM Wiki Loves monuments https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gare_de_Bessengue1.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cath%C3%A9drale_Saint_Pi%C3%A8rre_et_Paul_de_Douala1.jpg

tres ouvert aux critiques constructive aime les recherches



Mes compétences :

Audiovisuel

Photographie

Ingénierie de son