Mc2g Soft LOGICIEL GESTION COMMERCIAL

MC2G est une société de services informatiques spécialisée dans la conception de logiciels de gestion métiers.



- Logiciel coiffure / esthétique

Pour gérer l'activité de votre centre, nous vous proposons un logiciel complet, simple et efficace. Nous avons également sélectionné les périphériques qui vous procurerons entière satisfaction. Les packs matériels proposés sont configurés dans nos locaux, l'utilisation du logiciel est immédiate.



- Logiciel gîte :

Voici un outil informatique simple et convivial pour gérer votre activité de réservations de gîtes, chambres d'hôtes, hôtel ou locations saisonnières.

Grâce à son planning dynamique, le logiciel vous permet de visualiser en un clin d'oeil la disponibilité de vos hébergements.

Gagnez du temps...MC2G Gîte prend en charge les tâches commerciales et administratives.



- Logiciel artisans du bâtiment :

MC2G Artisan est un logiciel de gestion pour les artisans du bâtiment particulièrement simple, complet et intuitif.

Il gère vos devis, factures ou commandes ainsi que les articles et les stocks. Il gère également les factures d'acompte, bilan et suivi de chantier.

Cet outil vous apportera un confort et un retour sur investissement immédiat.



- Logiciel dépôt-vente

- Logiciel garage automobile

- Logiciel facturation / caisse



Mes compétences :

Beauté

Coiffure

COMMERCE

Informatique