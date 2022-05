Mearetey CHAILLOU

Ayant créer le service environnement de la commune de Chassieu, je m'épanouie aujourd'hui dans le domaine des économies d'énergie et des énergies renouvelables.

Le rôle du service que je dirige est de conseiller les collectivités et les PME/PMI pour réaliser des économies d'énergie et mettre en oeuvre, lorsque c'est opportun, des solutions en énergie renouvelable.

L'action d'HESPUL, association loi 1901, est soutenue par l'Ademe et la Région Rhône-Alpes. Elle a pour objectif d'éviter les contre références dans un domaine en pleine évolution.



Mes compétences :

Economie

Économie d'énergie

Energie

Énergies renouvelables

Environnement

ICPE

Ingénieur

Maîtrise d'ouvrage

Plan de secours

Prévention

Prévention des risques

Rédaction

rédaction de cahiers des charges