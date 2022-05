Je m'appelle MEBANDAH Elisabeth Désirée, 33 ans, Camerounaise, célibataire, pas d'enfant.



j'ai une Maîtrise en droit des affaires et une formation en Marketing et en secrétariat (sans certificat).



je suis disposée à rejoindre une équipe ambitieuse et travailleuse pour le développement d'une société et aussi de mon pays.



je m'adapte facilement au milieu professionnel dans lequel je me trouve et je porte parfaitement les deux casquettes de juriste et de secrétaire.



j'ai postulé dans un cabinet d'avocat, mais puisqu'il n'y avait pas de place de postulante à cet instant, j'ai occupé celle de secrétaire juriste pour pofiner mes connaissances en droit et avoir toujours cette expérience, cette connaissance du terrain qui est très demandée et nécessaire pour l'obtention d'un poste serieux dans une entreprise de la place.



faire partie d'une société me permettra de mettre en pratique toute cette exprience professionnelle accumulée tout au long de ces années précédentes.



plusieurs stages et intérims fait à la SCDP Douala, dans divers Cabinets, en l'occurence la SCP d'Avocats Jus & Judicium, où j'exerce actuellement en qualité de secrétaire Juriste me permettront d'être efficace dans un poste correspondant à mon profil.



salutatons distinguées.



Mes compétences :

Droit des affaires