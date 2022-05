Mebarka Nafissa BELAHCENE

Mme BELAHCENE épouse BENATIA Mébarka (Nafissa), je suis dans l'enseignement supérieur depuis 1984. Formation: de base Ingéniat d'état en électronique à Polytechnique Alger (1983) puis un DEA (Instrumentation,Capteurs et Système) obtenu en 1985 à l'université de Rouen Haute Normandie. Contribution dans certains projets de recherche sur l'analyse, compression et traitement d'image. Magister et doctorat dans le domaine analyse de textures puis authentification et identification en biométrie.



