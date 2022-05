Mebarki ABDERRAOUF

Sur un site de fabrication de médicaments sèche et liquide semi solide. Mon travail repose sur la Gestion de l'Assurance Qualité et le respect des BPF(Bonnes pratique de fabrications)

Pharmaceutiques qui renferment plusieurs taches :



-veiller sur l'application des bonnes pratique de fabrication

depuis l'arrivage des matières premières jusqu'au la libération

du produit fini



- Gestion des anomalies internes (investigations, résolution et mise en place d'actions en lien avec la production et les laboratoires)



- Interlocuteur qualité de la production et du laboratoire d'analyse en routine, sur les projets et modifications de process.



- Revue des dossiers de lots en vue de leur libération.



- Approbation des procédures, modes opératoires et documents d'enregistrements sur plusieurs services.



- traitement des Réclamations Clients.



- Audits internes



Mes compétences :

Assurance

Assurance Qualité

Auditor

BPF

Chimie

Contrôle qualité

Environnement

Génie de l'environnement

Génie des Procédés

Granulation

HSE

ISO14001

ISO9001

Pharmacien

Qualité

Bonnes Pratiques de Fabrication