Mecahers GROUP

MECAHERS est une filiale du groupe MECACHROME, spécialisée dans la tôlerie, l’assemblage, l’usinage, le traitement de surface et les composites.



Basé en France, avec un siège social situé à Launaguet (31), MECAHERS met son excellence opérationnelle et sa capacité d’innovation au service de ses clients. Aujourd’hui l’entreprise s’est déployée au Portugal avec MECACHROME AERONAUTICA et en Tunisie avec MECAHERS AEROSPACE.



MECAHERS assure la politique qu’elle a toujours menée : une politique visionnaire qui a permis au Groupe de rester sous-traitant de RANG 1 auprès de grands donneurs d’ordre tels AIRBUS, AIRBUS HELICOPTER et STELIA.







