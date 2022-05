Mechinaud TANGUY

Actuellement Lead UX / Product designer, je participe activement à la diffusion de la culture centrée utilisateur chez Skillsoft, le leader américain du E-learning en B2B.

Dans un proche avenir, Je souhaite combiner mes expertises opérationnelles et ma dimension stratégique pour piloter la conception de produits évolutifs répondant aux besoins des utilisateurs et prenant en compte les attentes business.



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Html5

WebDesign

Wordpress

Managment de pessonnel

Flash

Marketing

Animation de réunions

UX design

JQuery

Slide & présentation

CSS 3

Audit web

Scrum

Axure

Google analytics

Sketch app

Études qualitatives

In Vision

Études quantitatives