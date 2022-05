Mechineau ALBAN

Après avoir eu une expériense dans la logistique à l'étranger je me suis orienté dans la logistique mais dans la rénovation de l'habitat. Après un bref passage en tant qu'agent de planing , j'ai accedé au poste de responsable d'agence pour y manager une vingtaine de personnes, composées de 10 équipes de poses et 4 personnes de structure et cela pendant 11ans . Suite à cette expérience je me suis vu confier le poste de Divisionnaire de production pour y manager 4 centres de production composés de 70 personnes et couvrant un secteur géographique allant de la région Centre à la Bretagne.