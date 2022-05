Med Ahmed KHAYATI

Je suis un analyste programmeur

je manipule les langages informatique suivants : VB6 et visual basic Dot net ,sql server

J'ai une grande expérience dans le domaine de conception et développement des logiciel de de gestion.

En plus je suis formé en matière d'audit interne selon l'approche processus de la norme ISO 9001 version 2008.



Mes compétences :

Conception

Infographie

Microsoft SQL Server

SQL

Informatique

Bureautique

Visual Basic

Visual studio

Adobe After Effects

Montage vidéo

Adobe Photoshop

Montage photo