Med Amin BEN JMÂA

Depuis 2008, j'ai intégrer plusieurs types de sociétés et je me suis investit dans plusieurs métiers.

D'ingénieur étude et développement à chef de projet et responsable technique, de la mise en place des serveurs pour la gestion interne du métier des SSII à la conception des infrastructures IT, en passant par l'audit de la sécurité et de la haute disponibilité des systèmes d'informations, j'ai cumulé des compétences variée et complémentaires pour pouvoir intervenir sur les infrastructures IT Soft & Hard.

Pour ces raison, beaucoup d'entreprises me confient leur systèmes d'information.



Mes compétences :

.NET framework

Javascript

C#

HTML

Transact SQL

JQuery

Gestion de projets

Silverlight

XML

RIA Services

SQL Server

Asp.net

LINQ

Système d'information

Conseil

Développement

Information Technology

Externalisation

Infogérance

Symantec Endpoint Protection

Microsoft Server

Configuration informatique

Sécurité informatique

Infrastructure IT

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f