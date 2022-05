Après plusieurs expériences professionnelles dans le développement d’application web, j’ai acquis depuis 4 ans de fortes compétences.

Sérieux, dynamique et ambitieux, je cherche à m'investir dans une entreprise performante qui me permettrait de continuer à acquérir des compétences et des pratiques de professionnels reconnus.



Mes compétences :

PHP / MYSQL

Javascript

Photoshop

JQuery

JQuery Mobile

HTML5 CSS3

Sharepoint

XML/XSLT

Wordpress

Vanilla js

LESS

AngularJS

Office 365