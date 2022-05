Med Cherif ALOUI

Jeune tunisien âgée de 24 ans, titulaire d’un master en intelligence marketing et veille stratégique de l’institut des hautes étude commercial (IHEC Carthage), maîtrisard en marketing a l’école Supérieur des sciences économiques et commerciales (ESSEC) de Tunis.

D’un abord chaleureux, j’ai une forte capacité de communication et du contact humain Dynamique, rigoureux responsable doté d’un contact facile et toujours souriant



Je recherche actuellement un poste en tant que cadre marketing ou commercial. Je vous invite à consulter mon CV ci dessous et je reste à votre disposition si vous êtes intéressé(e) par mon profil.



Cordialement,



ALOUI MED CHERIF

47 rue imem melek citée de juge la Marsa

Tel : (00216) 97 295 195 / 21 592 651

E-Mail : alouimedcherif@yahoo.fr



Mes compétences :

COMMERCE

Commercial

Communication

Marketing

Publicité

Veille

Veille stratégique