Medale DAVID

Curieux et autodidacte, Je mets un accent sur la rigueur de mes développements web et le travail collaboratif. Ingénieur en études et développement logiciel, spécialisé dans les technologies web, je sais prendre le recul nécessaire pour mesurer les enjeux d’un projet. Avec plus de 8 ans d’expérience, j'ai pu expérimenter les langages de développement objets et je m'adapte rapidement à de nouveaux environnements. Je sais remettre continuellement en question mon travail et mon expertise afin de rendre un travail de qualité toujours en adéquation avec les attentes des utilisateurs.



Expertises :

Développeur Web PHP5

Framework : Code Igniter, Laravel

Utilisation des outils SVN et GIT

Application de la méthode AGILE

Développement back-end

Développement front-end

Direction technique web

Administration de système

Mise en place / amélioration d'infrastructure réseau

Amélioration des processus de travail

Gestion d'équipe et manageur de projets