Medard CAROLINE

Mes differentes experiences en laboratoire m'ont permis d'acquerir des compétences:

-En R&D et plus particulièrement les techniques de la biologie moléculaire: Extraction ADN, amplification par PCR,clonage, ARDRA.

-Compétences en Qualité:Auditrice interne à la norme ISO9001.

-Compétences linguistiques:Anglais technique/professionnel

-Aptitudes:rigueur, travail autonome/en équipe,bonnes pratiques de laboratoires et respect de procedures,analyse/interpretation de résultats.



Avtivité extra professionnel:

Milieu associatif: parrainage d'un enfant au Sénégal par l'association "un enfant par la main"



