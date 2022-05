Meddi MERABTI

"Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise : sa réputation et ses hommes".



Pris d'une affection toute particulière pour les Ressources Humaines dans le secteur des nouvelles technologies et de l'industrie du jeu vidéo, j'opère dans le domaine de la mobilité internationale et l'acquisition de talents.



Je m'intéresse activement aux problématiques RH et prends un plaisir à m'informer sur les nouveaux sujets RH car je pense que les pratiques des gestionnaires doivent être en mouvements constants.



C'est pour cela qu'à notre époque, il est impossible de dissocier Sociologie et Ressources Humaines surtout d'un point de vue stratégique, c'est pourquoi je propose mes services dans ces domaines porteurs d'innovations.



Vous souhaitez en savoir plus ? N'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Études qualitatives

Gestion des ressources humaines

Études quantitatives

Sociologie des organisations

Processus de recrutement

GPEC

Droit de la protection sociale

Droit du travail

Gestion de projet

Microsoft Excel

Powerpoint

Microsoft Word