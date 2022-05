Meddy LEDUC

CHEF DE SETEUR





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Septembre 2007 - ETS PAUL PAULET - Chef de secteur

Aujourd’hui - Responsable d’un parc de 84 clients sur 3 départements (50, 14, 61)

- Planification et mise en œuvre d’un objectif CA client (adapté au point de vente et au client régional)

- Mise en place d’évènementiels en magasins

- Gestion d’équipe de merchandising

- Vente et mise en place d’un concept (LINE UP) « mètre d’or 2007 »

- Management transversal.

- Formation et intégration nouveaux entrants

- Construction objectifs régionaux

- Création de fichiers informatiques d’aide à la vente

- Mise en place de thématiques individuelles déclinées ensuite au national

- Prise en charge et gestion de deux centrales d’achat régionales

- Participation à la construction de réunions



Nov. 2003 - Agence Commerciale GANNEAU LACOTTE - Commercial

Sept. 2007 - Responsable d’un parc de 83 clients (27, 76, 61,14)

- Gestion de plusieurs marques sur différents marchés (épicerie, DPH, bazar, surgelés)

- Négociation avec la direction des points de vente

- Prise de commande directe et référencement de nouvelles gammes

- Implantation et suivi des produits référencés

- Gestion de budgets, négociation des contrats avec l’équipe dirigeante (Marges Arrières, négociations des accords clients)



Nov. 2002 - Société DIPA-CANTALOU - Commercial

Nov. 2003 - Responsable d’un parc de 78 clients (14, 50, 61, 72, 53, 76, 27, 28)

- Gestion de produits chocolatiers Saisonniers

- Mise en place et planification des saisons de Pâques et Noël

- Négociation et vente en direct des dragées FESTY



Sept. 2000 - Centre E.LECLERC Avranches. Employé Libre Service

Nov. 2002 - Mise en rayon dans les linéaires épicerie, liquide, bazar.

- Magasinier

- Gestion des clients du rayon Jouets de Noël.



Juill.. 2000 - Entreprise de maçonnerie PATRICK DELAUNAY (50)

Sept. 2000 - Manœuvre (soutien des employés CDI)



FORMATION



2000-2002 BTS Action Commerciale

Lycée E.Littré à Avranches

1998-2000 Baccalauréat Comptabilité Gestion

Lycée E.Littré à Avranches



CENTRE D’INTERETS

Sport / Loisirs VTT, Aquariophilie

Langue Anglais (bases)

Informatique Excel, Word, Internet, Powerpoint, @bord, Safari.