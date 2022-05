Médéric CARNEL

Ingénieur Système



• Administration courante : maintien en condition opérationnelle des serveurs, gestion du stockage sur SAN, prise en charge des incidents.

• Participation au déploiement du projet ERP : installation & migrations d’OS serveurs HP/UX et Linux.

• Migration du stockage sur baies EVA sur de nouvelles baies EMC Symetrix.

• Baie Datacore

• Gestion des volumes via LVM et fdisk.

• Installation via serveur IGNITE, Kickstart et upgrade d’applications diverses.

• Création de scripts de surveillance et de déploiement massif.

• Gestion des incidents systèmes et hardware.

• Administration des logiciels Apache, tomcat, cricket, samba, nfs, ssh, ftp et snmp.

• Création de VIP sur Load Balancer.

• Installation et administration d’hyper viseurs et machines virtuelles

• Installation et administration d’Open SVC en mode service et cluster OpenHA.



Environnement : HP-UX, MC Service Guard, Linux, Tru64, AIX, SAN, Baies HP, EMC, HPVM et VMWARE





Mes compétences :

OpenSVC

Linux Redhat

HPUX

LVS

Ingénieur système

UNIX

Linux