Études musicales

Après avoir commencé le solfège à 5 ans, il continue son apprentissage à la trompette dès l'âge de 7 ans, au Conservatoire de Charleville-Mézières. En 1989, il quittera le conservatoire pour changer radicalement de voie. Il passera une année au C.M.C.N. (Nancy) puis y enseignera quelque temps.

Influencé par différents genres musicaux (funk, hard-rock, jazz-rock et même Olivier Messiaen, Varèse), il empruntera à ces sources diverses sa propre création dans l'univers du jazz.

Un style original et reconnu

Marqué par une éducation classique et par une grande curiosité musicale doublée d'une forte personnalité, il impose son originalité avec son instrument de prédilection, le cornet à pistons de poche, et développe une grande souplesse d'embouchure. Simultanément, il aborde la voix comme instrument, et se signale par des improvisations vocales qui mêlent scat, techniques de beatbox1 et vocalisations dans le registre suraigu. Il utilise des effets électroniques pour déformer sa voix, l'amplifier ou la moduler. Il joue aussi du double cornet, de la trompette à coulisse, du bugle, ainsi que claviers, percussions électroniques, ou simples jouets.

Ses premières années à Paris, à partir de 1996-97, le conduisent à rencontrer les grands musiciens du jazz français, tels que François Jeanneau, Louis Sclavis (Napoli's Walls), Michel Portal et Denis Badault. Médéric Collignon fait partie de l'ONJ (Orchestre national de jazz) de Paolo Damiani et du second ONJ de Claude Barthélemy, puis du Jazztet de Bernard Struber, du Sacre du Tympan de Fred Pallem, du New Lousadzak de Claude Tchamitchian (album Human Songs) et de l'Andy Emler MegaOctet de 2004 à 2009

Il se produit abondamment dans des formations extrêmement diverses, multiplie les rencontres et les projets alternatifs mêlant parfois plusieurs formes d'art : danse (duo avec Boris Charmatz), conte (duo Machination avec le tromboniste Sébastien Llado), théâtre (L'instrument à pression, pièce de David Lescot avec le comédien Jacques Bonnaffé), slam (duo avec Dgiz).

Avec son ensemble Septik (Médéric Collignon, Thomas de Pourquery, Frank Woeste, Matthieu Jérôme, Maxime Delpierre, Jean-Philippe Morel, Philippe Gleizes), il donne une version électrique et déjantée de la musique d'Ennio Morricone, Il était une fois la ré-solution, créée en 2008 au festival Jazz in Marciac2.

Avec son quartet Jus de Bocse (Ph.Gleizes, F.Woeste, F.Chiffoleau) il enregistre deux albums consacrés à Miles Davis : Porgy and Bess (2006), qui revisite la version de l'opéra de George Gershwin donnée en 1959 par Miles et arrangé par Gil Evans, et Shangri-Tunkashi-La (2010) qui explore la période "électrique" de Miles Davis (1969-1975). En 2012, avec l'album À la recherche du roi frippé, Victoires du Jazz/Disque de l'année, le quartet revisite le répertoire du groupe de rock progressif King Crimson avec deux quatuors à cordes. Ils transposent les parties de guitare électrique pour des quatuors à cordes3,4. En 2014, le cineaste Josselin Carré lui consacre un documentaire appelé "médo(S)" (2014 - 85 min - Produit par Oléo films). Le film sort le 25 mars 2014 au Cinéma Etoiles Les lilas et sera projeté dans toute la france (festival Artdanthé, festival Jazz sous les pommier, Rendez vous de l'Erdre, Paris Jazz festival, Le Périscope à Lyon…)

Le Jus de Bocse est aujourd'hui composé de Ph.Gleizes,E.Harang et Y.Robilliard.

Récompenses

2006 : L'album Porgy and Bess reçoit le Grand prix du disque de la musique jazz de l'Académie Charles-Cros.

2007 : Vict. du Jazz dans la catégorie "Révélation instrumentale française de l’année (Prix Frank Ténot)".

2008 : Prix Django-Reinhardt

2009 : Django d'Or du spectacle vivant Spedidam.

2009 : Médéric Collignon est fait Chevalier des Arts et Lettres le 31 mars 2009.

2010 : Vict. du jazz dans la catégorie "Artiste ou formation instrumentale française de l'année".

2013 : Vict. du jazz dans la catégorie "Album de l'année" avec À la Recherche du Roi Frippé