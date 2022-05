Médéric JACOTTIN

Masters de Sciences Po Paris et University of Edinburgh – Anglais courant



Stratégie :

• Définir et mettre en œuvre une stratégie opérationnelle

• Développer une stratégie de partenariat

Développement et Partenariat :

• Ouvrir et coordonner de nouvelles structures

• Rechercher des fonds privés et institutionnels

• Développer et animer des partenariats ONG – entreprise

Gestion de projet :

• Faire un diagnostic et concevoir un projet

• Planifier les activités et superviser leur mise en œuvre

• Manager une équipe

• Organiser et animer des réseaux et groupes de travail