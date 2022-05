Médéric LE BRETON

Homme de “Développement” orienté CLIENTS, investi depuis 15 ans dans le développement et la commercialisation de produits/services innovants dans les technologies de l’information et de la communication web/mobile dans le cadre d’évolution “métier” ou “organisationnelle” de grandes entreprises.



Expert en marketing digital, création et organisation d’un département marketing produit (collaborative Apps, e-detailing, e-learning, Business Intelligence). En charge de la stratégie “produits”, définition de Roadmaps sur une base “P&L”, accompagnement de l’équipe opérationnelle de “products owners” et d’ingénieurs informaticiens selon différentes méthodes (Agile, en V, XP) et de mise sur le marché (pricing, ciblage, outils d’aide à la vente, Avant Vente).



Business Developer, très fortement impliqué et reconnu dans ce domaine, identification, définition des process de prospection, de décision, de négociation auprès de grandes entreprises mais aussi de PME. Création et organisation d’une équipe de ventes, gestion de “forecast” sur la base de cycles de ventes maitrisés.



Doté de capacités d’écoute et d’analyse reconnues, élaboration de recommandations stratégiques et tactiques avec une équipe de consultants, mise en place de “KPI’s” et “Metrics” lors de l’implémentation de solutions préconisées jusqu’à leurs déploiements.



Riche d’expérience en sociétés en croissance, convaincu du développement personnel de ses collaborateurs pour la performance et la croissance de l’entreprise sur des bases solides.



En recherche d'une opportunité professionnelle à court terme



Mes compétences :

GRC

Consulting

NTIC

Management

CRM

Développement commercial

P&L management

Multimedia

Digital marketing

Industrie pharmaceutique

Marketing stratégique

Développement produit