Médéric SAHIN

Titulaire d'un Master professionnel en AGLESI (Administration Générale Lutte Contre l’Échec scolaire et l'Illettrisme) au sein de l'Université Lille 3 Charles-de-Gaulle.



Au cour de mes différentes expériences au sein de collectivités, j'ai pu développer les domaines de compétences suivant :



- Gestion de projet

- Esprit d'analyse

- Création d'outils afin d'optimiser la réalisation de missions

- Travail en équipe et en transversalité

- Création d'un réseau professionnel

- Mise en place d'une formation



Actuellement équipier chez Subway, je cherche un emplois plus en adéquation avec ma formation et mon expérience en tant que chargé de mission.



Mes compétences :

Autonomie

Chargé de mission

Chef de projet

Discrétion

dynamique

Esprit d'analyse

géographie

Histoire

Management

Organisation

Réactivité