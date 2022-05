Médéric WEICKERT

Chef de projet confirmé dans la gestion d'affaire, fortes compétences commerciales et managériales. Maîtrise de la gestion de contrat.



Spécialisé techniquement sur des sujets comme la distribution de puissance, les éclairages, les systèmes d'informations, de sûreté, de détection incendie, de gestion technique, dans le bâtiment, l'industrie ou les réseaux terrestres.



Maîtrise des outils informatiques ACAD, DIALUX, CANECO, et divers logiciel d'assistance à la conception.



Apte à gerer tout type d'affaire dès lors que les compétences techniques ne sont plus un critère de sélection.



Mes compétences :

Conseil

BTP

Electricité

AutoCAD

Sécurité incendie

Industrie

Bâtiment

Gestion de projet

Management

Formation