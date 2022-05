Médérick CARRET

Personne persévérante et motivée qui souhaite apporter son énergie à sa famille, ses amis et son entourage.



Étudiant en dernière année au sein de ICN Business School Nancy, spécialisé en majeure contrôle de gestion et mineure marketing.



Après avoir travaillé en tant qu'assistant de direction attaché aux affaires numériques au sein de l'Office de tourisme de Dole (Jura, France), il a intégré l’équipe marketing de Telindus Luxembourg pour une durée de 9 mois en tant qu'assistant Marketing, attaché aux systèmes d'informations, gestion numérique et veille informationnelle pour vivre et réaliser de nouveaux défis.



A long terme, il souhaite intégrer un service de contrôle de gestion au sein d'une entreprise industrielle et se spécialiser dans les systèmes d'informations.







A highly persevering and motivated individual who wishes to bring such energy to his family, friends and surroundings.



After working as executive assistant attached to digital business within the Dole Tourism Office, Mederick joined Telindus Luxembourg marketing’s team attached to digital management and business intelligence for 9 months to compete and achieve new challenges.



In long time run, he would like to integrate a management control department within an industrial company.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Python

HTML

PHP

Adobe Photoshop

Drupal

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Wordpress

SEO

Adobe Premiere

CSS

Sony Vegas

SQL

Visual Basic for Applications