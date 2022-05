Medhat ABD EL HAMED

MON OBJECTIF : Coordonner et superviser les activités liées au pôle restauration (room service, majordomes, séminaires, restaurant étoilé), de la cuisine à l'accueil des clients, en passant par le service, la gestion afin de contribuer à faire de votre établissement un lieu apprécié de la clientèle.

EXPERIENCE INTERNATIONALE en New york, Paris, London

Management Qualitatif & Interactif - Pré-Post Ouverture

ASSUREZ LA GESTION OPÉRATIONNELLE DU SERVICE ET LE MANAGEMENT DE L’ ÉQUIPE.

Élabore et contrôle le budget de fonctionnement de chaque point de vente (ratio et suivi de productivité)

Fixer la politique commercial, Fixer les prix et tenir la comptabilité journalière

Gestion administrative et comptable

Gère les achats, participe à la création de la carte et des menus en collaboration avec le chef de cuisine

Bon déroulement des services , Contrôler les approvisionnements et gérer les stocks

Gérer la distribution des liquides (commandes, préparations, stocks, …)

Accueillir la clientèle. Traiter des demandes spécifiques : Banquets, Buffets, Traiteurs





Mes compétences :

Excellent Commercial , Manager , Bon gestionnair

Élabore et contrôle le budget de fonctionnement de

Travailler en relation directe avec le responsabl

ASSUREZ LA GESTION OPÉRATIONNELLE DU SERVICE ET LE

Animer cordonner, et former l’ensemble des équipes

Solide Formation Hébergement et F&B, connaissance

COMPETENCES RELATIONNELLES

COMPETENCES TECHNIQUES

 Répondre aux attentes des clients