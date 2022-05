Medhi BENTAIEB

Mon expérience acquise durant 20 ans dans le secteur de la Vente/distribution ,m’a permis de développer des compétences, notamment dans les domaines du management.



La vente, la négociation, le marketing opérationnel ainsi que le management sont des vecteurs qui m'animent passionnément. Le sens des responsabilités et l'idée de mettre en avant mon équipe de travail est véritablement mon fonctionnement. Mon organisation et l'attention apportée à l'écoute des autres me permet de faire ressentir une véritable persuasion avec une force de conviction dans mes propos défendus avec ténacité.





DOMAINES DE COMPETENCES



GESTION COMMERCIAL



• Capacité à appliquer la stratégie commerciale.

• Maitrise des techniques de merchandising mise en place dans le cadre de la politique société.

• Capacité à gérer l’écoulement des stocks, et à déterminer les besoin de réassortiment.

• Capacité à agir à l’analyse et suivi des indicateurs commerciaux et financiers.

• Capacité à cadrer une action commerciale concrète et à obtenir l’adhésion des acteurs.



RELATIONS HUMAINES



• Capacité de management d’équipe affirmée, aptitude à faire partager une vision et des buts communs et à mobiliser les énergies, les compétences et la motivation de chacun

• Capacité à animer, dynamiser et faire vivre l’unité de vente.

• Compétences affirmées dans le recrutement, la formation et le développement de mes collaborateurs.

• Excellentes aptitudes de communication et de négociation dans le respect des différents acteurs et de leurs rôles.



RESOLUTION DE PROBLEMES



•Capacité à résoudre de façon créative et synthétique des problèmes complexes

•Capacité à conduire et à faire progresser le dialogue dans les situations conflictuelles



Informatique



•Connaissances approfondies de la micro-informatique et de l’informatique de gestion bureautique, (Word, Excel) outils de gestion d’entreprise (retail logiciel)



Mes compétences :

Achats

Directeur de magasin

Luxe

magasin

Mode

Prêt à porter

Sourcing

Textile