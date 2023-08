Medini AHMED

Le développement industriel me passionne. Particulièrement tout ce qui concerne l’industrie automobile. Pourquoi ? C’est un milieu innovant, riche en nouvelles technologies et toujours à la pointe en termes de systèmes et d’outils de productions. Je considère l’industrie automobile comme une école dans laquelle chaque jour de nouvelles notions sont à assimiler.



Mes compétences :

Catia v5

C ++

SolidWorks

Master CAM

MATLAB

Conception mécanique

CFAO

8D

Kaizen

Control Plan

MSA

APQP

SPC

Hoshin

PPAP

AMDEC