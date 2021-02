Mehdi MESSAOUDENE

"Comment préparer au mieux ma retraite ? Quels sont les choix les plus pertinents pour mes investissements futurs, pour optimiser mes placements ? Quelles décisions prendre suite à un héritage ? Quelle est le meilleur moyen pour réduire le montant des mes impôts ? Linvestissement immobilier est-il adapté à ma situation ? Comment commencer à transmettre une partie de mon patrimoine à mes enfants ? etc... "



À ces questions et à beaucoup dautres qui touchent à la stratégie patrimoniale, je peux intervenir pour vous orienter.



Grâce à une expertise juridique et financière, je suis en mesure détablir un diagnostic de votre patrimoine et de vous proposer des stratégies dinvestissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.



Rencontrons-nous.



06.59.59.91.89

mmessaoudene@mozartgestionprivee.fr

www.mozartgestionprivee.fr