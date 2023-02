Mehdi SLIMANI

Je dispose de compétences en analyse financière, fondamentale et technique.

• Participation à la mise en place de stratégies sur options et diffusion d’idées de trading actions, Forex. Production d’analyses Techniques. Vente d'idées d'investissement aux clients.

J'ai pu dispenser des formations en trading et money management à des clients High net Worth.

•Reporting de l’activité Monep : volume d’activité, courtage et rétrocessions.

• Membre de la rédaction de la lettre boursière quotidienne et des séminaires de formations à la finance et au trading.

• Développement d’outils informatiques de suivi et d’analyse de portefeuilles gérés sous mandat (VBA Excel et Access).



Je dispose aussi de compétences en controle permanent en salle des marchés (risque produits dérivés, couverture SRD, vendeurs etc...)



Enfin, j'ai eu durant mon expérience professionnelle l'occasion de mettre en place des PSF (point de surveillance fondamental) et de créer des procédures en ce qui concerne les politiques de Best execution et de controle du risque dérivés (Options, futures et CFD).



Mes compétences :

Conseil

Finance

Finance de marché

Finance de marché gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille

Sales

Trading