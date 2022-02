Mehdi ZIOUANE

Intervenant sous la direction du directeur des opérations, à la demande des responsables de regions ou des directeurs d'etablissements.

Mes actions sont orientées vers des projets liens l'operationnel et l'outil informatique (WMS)



- Le lancement de nouvelles activités: definir des process, mise en place d'outils de suivi d'activité et de productivité, formation des keys users sous les différents WMS/TMS.

- Intervention sur les dossiers en difficultés: Audit des sites, Analyse des axes d'améliorations, revues de process sur les chaines de production.

- Accompagnement des entrepôts sur des projets ponctuels: mise en place et suivi des groupes de travail, respect des dead line et animation des réunions.

-Expertise & Hotline: definir le parametrage adequate a different type d'activité, flux stocké, flux ventilé, cross dock, et mettre à disponibilité un environnement WMS optimisé, accompagnement sur site ou sous forme de hotline lors du deploiement de l'activité.



Mes compétences :

Excel

Word

Access

INFOLOG

LM7

Business objects

INFOLOG QUERY

Oracle Discoverer

Manhatan

WMS

Informatique

Logistique