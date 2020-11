Mélanie ASSAILLY

Depuis 2001, mes expériences dans des entreprises de tailles et de secteurs variés m’ont permis d’acquérir une polyvalence au sein de la fonction RH doublée d’une compétence SIRH.

Aujourd’hui, forte de ces deux métiers, je peux intervenir dans deux domaines : la gestion des ressources humaines, l’assistance à maîtrise d’ouvrage SIRH.

Pour la gestion des ressources humaines à temps partagé :

Je suis convaincue de longue date de la nécessité pour les dirigeants de TPE et PME d’avoir une gestion des RH efficace, sans que ni les obligations et ni les enjeux RH ne justifient la création d’un poste à temps complet. Je vous propose d’intervenir, de façon ponctuelle ou régulière, sur :

- La gestion opérationnelle des ressources humaines : administration, paie, gestion des temps, formation, recrutement,

- L’organisation et la mise en place de dispositifs de gestion des RH

- La formation RH

Pour l’Assistance à maitrise d’ouvrage :

De même, les besoins en amoa peuvent être ponctuels ou récurrent. En projet ou au quotidien, je vous accompagne sur :

- L’Analyse de l’existant, des besoins et Rédaction des documents projets (CDC, SFD, livre blanc…)

- La Recette et Tierce maintenance applicative: création du cahier, réalisation des tests, suivi des anomalies

- La Formation : bases de la GTA, formation outils pour les utilisateurs et gestionnaires

- Le paramétrage fonctionnel

Mes compétences :

Horoquartz

Sap hr

Ressources humaines

Elearning

SAP

GTA

Amoa

RH

Abap

SIRH

Paie

Chronos (Asys)