Melanie BOISSERON

J'ai construit toute ma carrière au service des autres.

Au travers de chacune de mes expériences en Hôtellerie j'ai, grâce à ce souci du ‘peut toujours mieux faire’, pu accomplir ma mission : conseiller et accompagner les clients tout au long de leur séjour en leur offrant un Service personnalisé de Qualité et une entière disponibilité.



Toujours motivée par le Savoir, j'ai su acquérir différentes méthodes de travail, développer des compétences commerciales, accroître mes connaissances en matière de gestion administrative, manager une équipe, appréhender une clientèle exigeante, m'adapter à de nombreuses situations, m'organiser pour accomplir l'ensemble des tâches qui m'étaient confiées.



Mon projet aujourd'hui est de poursuivre mon expertise dans le secteur de l'événementiel.



Mes compétences :

Yield Management

Sage Accounting Software

Recrutement

Hygiène des aliments

Qualité

Gestion des ressources humaines

Formation

Analyse des besoins

Stratégie commerciale

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique