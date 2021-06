Mélanie CAREL

Après avoir effectué une thèse en Géosciences (géochimie, minéralogie, paléoclimat et volcanologie), j'occupe actuellement un poste d'Attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris Sud afin de compléter ma formation pédagogique.

Mon parcours professionnel m'a permis de m'insérer dans divers projets scientifiques et de développer mon domaine d'expertise par l'utilisation de nombreuses techniques de laboratoire (diffraction aux rayons X, granulométrie laser, microsonde électronique, MEB, XRF, LA-ICP-MS).

Mes objectifs sont focalisés sur le développement dans l'ingénierie liée à la recherche ou aux sciences appliquées associées à la géochimie et à la caractérisation des réservoirs pétroliers.



Mes compétences :

Sedimentologie

Paleoclimate

Geochemistry

Volcanology

Mineralogy

XRD, Grain-size particle analyzer, EPMA, LA-ICP-MS

Microsoft Windows, analyseries, geomappapp