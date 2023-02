Melanie FLORENTIN

Après avoir travaillée 10 ans pour une compagnie d'assurances, j'ai choisit de créer mon cabinet en tant que courtier en assurances.

Mon objectif est de rechercher en permanence la meilleure solution pour le client tant pour les garanties que le prix. Je cherche à fidéliser le client le plus longtemps possible grâce aux partenariats obtenus avec différentes compagnies d'assurances et courtiers grossistes.

Depuis 2013, après avoir suivie la formation IOB, j'ai crée l'activité de courtage en crédits (prêts immobiliers, rachat de crédits et prêts professionnels). Afin de répondre à une demande croissante des clients, cette activité permet au client de me confier leur besoin de financement. Mon rôle est de rechercher auprès des différents partenaires bancaires, la meilleure solution de financement avec des taux négociés.



Membre groupe BNI Millésimes



Mes compétences :

Vente

Assurance Vie

Assurance

Marketing

Conseil

Management

Développement commercial