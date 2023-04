Mélanie MENOU

Formatrice en développement personnel : "gérer ses émotions,ses douleurs"



Parapsychologue depuis l'enfance, et ressentant parfois les douleurs musculaires des personnes qui m'entourent , j'ai voulu aller encore plus loin et me suis formée au reiki (je suis maitre reiki enseignante) : j'ai aidé des personnes atteintes de cancer à supporter leur chimio, les personnes stressées, troubles du sommeil, torticoli, mal au ventre, oreille.. Une enfant qui ne parlait toujours pas , malgré son âge..

Egalement praticienne et formatrice EFT (technique libératrice d'émotions): libération de vos phobies (peur de l'eau, de la foule, stress, apaisement, plus de sensation de colère, de rancoeur..

J'aide aussi les personnes motivées à arrêter de fumer, se libérer de l'alcool.

Je fais des modelages intuitifs aux huiles essentielles (je ne suis ni kiné, ni esthéticienne) pour vous détendre, soulager vos douleurs, mincir.

J'essayes de trouver des méthodes efficaces pour aider les personnes à sortir de l'obésité sans avoir recours à la chirurgie (je suis passée par là, et c'est une expérience pas très facile, et la chirurgie, y a toujours plus ou moins des complications, comme je suis une personne qui ne fais jamais les choses à moitié , j'ai fait un by pass : complication : ulcère, qui n'était pas loin d'une péritonite..)

Je suis quelqu'un qui comprend assez facilement les choses, et qui fera tout pour vous aider.

Je suis respectueuse, franche, et surtout ce qui se dira restera entre nous, la confiance est pour moi primordiale.

Ma passion est devenue mon métier.

J'essayes d'aider un maximum de personnes

Par contre , je ne fais rien gratuitement, la vie m'a enseignée, que quand on fait gratuitement, les personnes ne sont pas reconnaissantes.

J'aide les particuliers et les entreprises.

Je recherche des entreprises qui voudraient que leurs salariés ayant mieux grâce à mes méthodes.

Je recherche des mutuelles qui remboursent la médecine douce

Je suis complémentaire à la médecine traditionnelle..

Je veux que la France avance, nos pays voisins, adopte déjà mes techniques.

Mon but : faire de ce monde un monde meilleur, avec moins de stress, moins de maladies, moins de personnes malheureuses.

De nos jours, trop de maladies ne sont pas encore soignées...

Merci à tous ceux et celles qui m'aideront, il est très dur de ce faire une place dans ce monde, surtout quand on est honnête..



https://melanie-voyance-bienetre.webador.fr/

07 62 65 92 36

vendeuse en produits de beauté, bien être, ésotérisme..

recherche des partenariats

recherche un ou une agent commerciale pour développer ma marque dans les landes (40) ,aquitaine, pour commencer , par la suite régions voisines puis la France Métropolitaine.. rémunéré(e) à la commission



Mes compétences :

Massage

Praticienne reiki

Voyante

Massage en entreprise

Praticienne EFT

Géobiologie

SST

Attestation de Formation aux Premiers Secours

Formation

Formation professionnelle

Développement personnel

Coaching

Ecoute

Conseil

Altruiste

Sociabilité

Sens du devoir

Recherche de la perfection

Sensibilité

Communication

Emotion

Passion

Esprit de répartie

Pragmatisme

Relations humaines

Pugnacité

Reflexion

Vision

Sens de La Justice

Compassion, Humanité

Bienveillance

Amabilité

BELLE PERSONNE

ATTENTIONNEE

Grande Sagesse

QUALITES HUMAINES

PROFESSIONNELLE __SOCIABLE

Intuitive

Empathie