Mélanie POULAIN-JAMILLOUX (POULAIN)

J'aime me lever le matin et me dire que mon travail me permet d'être le petit grain de sable qui pourrait tout changer, la petite goutte d'eau qui pourrait tout faire chavirer, le souffle qui pourrait tous nous faire bouger.. car OUI, c'est à nous de contribuer à créer notre monde idéal.



- 4 ans d’expérience en Amérique Latine et Europe

- Trilingue

- Grande adaptabilité à de nouveaux contextes et thématiques



Savoir-faire

- Recherche et analyse socio-économique dans l'économie sociale et solidaire

- Capacités d’organisation, animation et de gestion de projets

- Communication interne, externe et événementielle



Savoir-être

- Aisance rédactionnelle, relationnelle et grande créativité



Mes compétences :

Microfinance

Langues

Adaptable

Commerce international

Commerce équitable

ONG

Mobile

Motivée

Économie

Étude de marché

Économie solidaire

Communication

Responsabilidade Social