Communicateur de formation, j'évolue en ce moment dans le domaine de l'agriculture notamment dans le café/ cacao après avoir fait mes premières armes dans le domaine bancaire!

La communication et le Marketing restent ma passion!

Ma force: très bon sens de l'écoute et bonne aisance relationnelle.



Mes compétences :

Resources Humaines

Le marketing stratégique et opérationnel

Communication

LA COMMUNICATION EST MON PRINCIPAL ATOUT