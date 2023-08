Mélinda TIET

Chargée de clientèle à domicile depuis 6 années.



Propose mes compétences au service des clients, principalement :



- Prise de commande

- Prise de rendez-vous

- S.A.V

- Qualification de fichier

- Traitement de mails

- Permanence téléphonique



En appel entrant et sortant, en B to B et B to C.



Rigoureuse, organisée et ponctuelle.



Mes compétences :

Accueil téléphonique

Adaptabilité

Réactivité

Mailing

Téléprospection

Télémarketing

Organisation professionnelle

Service client

Autonomie professionnelle

Rigueur

Relations clients