Mélisa SANTENAC

Diplômée Bac+5 d’un Master 2 Pro/MBA en Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises (Droit et Management), avec une expérience dans la Prévention Sécurité et Environnement - BTP.

Rigoureuse, dynamique.



Je souhaite devenir responsable santé sécurité et environnemental en apportant une évolution positive.



Curieuse, j'accepte avec plaisir les propositions nécessitant une formation complémentaire pour élargir mes connaissances et occuper plus tard un poste de Consultante ou Responsable SSE-QHSE/RSE.



Je suis persuadée que le développement durable devrait être un mode de vie, et mon intérêt pour la prévention de la sécurité-environnement et la RSE apporteront très certainement un engouement à votre entreprise tout comme mes compétences et mes qualités.



Mes compétences :

Réglementation ICPE

Internet

Développement durable

Normes ISO

Apple iOS

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Microsoft Office

Sécurité au travail

Norme ISO 9001

Prévention des risques professionnels

Norme ISO 14001

Communication interne

Animation d'équipe

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Gestion de projet

Diagnostic environnemental

Analyse environnementale

Audit qualité

Droit de la sécurité sociale

Évaluation environnementale

Aménagement du territoire

Gestion des déchets

Environnement

Recyclage