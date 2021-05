Melissa CAZEAU

- Je m'appelle Mélissa Cazeau, j'ai 24 ans et je suis une jeune designer graphique.



« Après avoir obtenu mon BTS Design graphique, j’ai décidé de m’orienter dans le domaine de l’événementiel. J’aime communiquer, partager et échanger. La création de projet culturel et artistique est pour moi essentielle. Je suis aussi une réelle passionnée de design et graphisme. J’ai un bon relationnel, je suis énergique et très

souriante. J’aime travailler en équipe, créer et m’investir dans des projets ».



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

QuarkXPress