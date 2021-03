Mélissa HENRY

Titulaire d'un Bac+3 avec l'obtention en juillet 2014 de la licence professionnelle commercialisation de produits et services financiers, suite de mon BTS négociation relation client obtenu en juin 2013.



Cursus scolaire : commercial avec spécialisation dans la bancassurance.



Mon but est de devenir conseillère d'un portefeuille de clientèle particulier pour pouvoir connaitre au maximum les clients et leur proposer des solutions adaptées à leur besoins. J'aime me voir confier des tâches diverses en autonomie avec des responsabilités.



Mes compétences :

Produits financiers

Développement commercial

Gestion de la relation client

Technique de vente

Phoning

Assurances de biens et de personnes

Gestion des risques clients

Conquête client