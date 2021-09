Mélissa HOUBART

Bonjour,



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi, ayant terminée mon contrat professionnel pour un bachelor responsable ressources humaines (Bac+3) en alternance avec le centre de formation INTERFOR et l'entreprise DEVRED 1902.

Je recherche actuellement un emploi dans ce domaine.

Je suis organisée, dynamique, et rigoureuse.

Mes compétences et ma motivation seront un atout dans votre entreprise.

Merci de me contacter, pour toute question !



Cordialement; Mlle HOUBART.



Mes compétences :

PeopleSoft

Navision/corim

Microsoft Excel/Word/Power point

Lotus/outlook

CEGID

