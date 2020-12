Mélissa LAROCHELLE

Diplômée d'un Master 2 en Management International des Ressources Humaines, j'ai depuis conforté mes compétences à travers plusieurs expériences professionnelles. En effet, j'ai occupé des postes qui me permettent aujourd'hui de m'adapter à des environnements de travail différents et surtout d'être opérationnelle rapidement au sein d'une équipe.



Le capital humain est au cœur des organisations, ce qui rend la fonction RH stratégique et majeure au sein des entreprises. Le rôle des Ressources Humaines est de plus en plus polyvalent : recrutement, formation, développement RH, gestion du personnel, GPEC,… sont des domaines incontournables, dans lesquels j'ai pu développer mes compétences.



Depuis 2016, j'occupe un poste de Gestionnaire RH au sein de l'entreprise BA Systèmes (solutions de robotiques mobiles). Mes missions s'articulent autour de 4 axes :

- Le recrutement / L'intégration

- Les relations écoles

- L'administration du personnel

- Projets RH



Mes compétences :

Gestion administrative

Formation

Microsoft Office

Gestion du personnel

Gestion des stagiaires/alternants

Logiciels de gestion de l'intérim : Pixid, E-flex

Intégration

Gestion de prestataires

Gestion des intérimaires

Recrutement

Gestion des ressources humaines