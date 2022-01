Mélissa MORTEYROL

Consultante chez PwC au sein de l’activité Amélioration de la Performance, risques et contrôle interne. Après une expérience de 4 ans au sein de PwC Audit, où j'étais en charge de missions d'audit financier notamment auprès de banques régionales, je me suis spécialisée sur le secteur des services financiers et interviens désormais auprès de banques, assurance et sociétés de gestion immobilière sur des missions d'audit financier, de revue des contrôles généraux informatiques et de conseil portant notamment sur le contrôle interne et la mise en place de la directive Solvabilité 2.





Mes compétences :

Audit

SAP

Conseil

Assurance

Finance

Solvabilité 2

Contrôle interne

Gestion des risques