Melusine LAILY

Après 10 ans d’expérience dans l’hôtellerie restauration et l’obtention du diplôme de Responsable de centre de profit Tourisme Hôtellerie Restauration, je suis actuellement en recherche pour un poste d’adjoint de direction de structure d’accueil.



En effet, cette formation m’a permis d’acquérir les compétences nécessaires en gestion comptabilité, ressources humaines, management et commercialisation, indispensables pour l’exercice de cette profession.



Lors de mon parcours professionnel j’ai eu maintes fois l’occasion de me voir attribuer des responsabilités allant au-delà de mes prérogatives initiales. Je peux ainsi dire aujourd’hui que je suis quelqu’un de responsable, professionnelle et autonome.

Mes expériences (service, réception…) m’ont démontré que j’avais un très bon contact avec la clientèle.



L’éventail de compétences que l’on retrouve dans les structures d’accueil (camping, résidences sénior, villages vacances…) est en parfaite adéquation avec la polyvalence qui caractérise mon parcours.



De plus la notion de qualité nécessite d’avoir de la rigueur et du professionnalisme, un savoir être que je peux mettre à disposition.





Mes compétences :

Opérationnelle

Recrutement

Gestion budgétaire

Commercialisation

Management